«Белые каски» снизят напряженность протестов «желтых жилетов» — Меланшон

Париж, , 15:59 — REGNUM Глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призывает собрать «белые каски», чтобы снизить напряженность демонстраций «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

Жан-Люк Меланшон призывает к мобилизации «белых касок», нормальных и спокойных жителей страны, чье присутствие уменьшит напряженность во время протестов во Франции.

«Не позволяйте тем жестоким людям манипулировать вашим мнением и вами самими, подталкивая к насилию», — продолжил он.

«Мы не заинтересованы в росте насилия. Все больше и больше нормальных, спокойных жителей Франции должны присоединиться к нам, тогда мы сможем усилить давление на правительство и снизить напряженность в стране», — отметил глава французской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила исполнительную власть Франции в разрастании хаоса и насилия в стране.

Подробности: В хаосе и насилии «желтых жилетов» виноват Макрон — Марин Ле Пен