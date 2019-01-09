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«Белые каски» снизят напряженность протестов «желтых жилетов» — Меланшон

Политика

Глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призывает к мобилизации «белых касок», нормальных и спокойных жителей Франции

Париж, 9 января 2019, 15:59 — REGNUM  Глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призывает собрать «белые каски», чтобы снизить напряженность демонстраций «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

Жан-Люк Меланшон призывает к мобилизации «белых касок», нормальных и спокойных жителей страны, чье присутствие уменьшит напряженность во время протестов во Франции.

«Не позволяйте тем жестоким людям манипулировать вашим мнением и вами самими, подталкивая к насилию», — продолжил он.

«Мы не заинтересованы в росте насилия. Все больше и больше нормальных, спокойных жителей Франции должны присоединиться к нам, тогда мы сможем усилить давление на правительство и снизить напряженность в стране», — отметил глава французской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила исполнительную власть Франции в разрастании хаоса и насилия в стране.

Подробности: В хаосе и насилии «желтых жилетов» виноват Макрон — Марин Ле Пен

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Протесты во Франции
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