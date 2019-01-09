Активистка «желтых жилетов» во Франции планирует создать политпартию

Париж, , 15:46 — REGNUM Одна из заметных фигур протеста «желтых жилетов» во Франции Жаклин Муро намерена создать собственную политическую партию, пишет немецкое издание Die Welt 9 января.

51-летняя уроженка Бретани Муро участвовала в протестах с первых дней. В октябре ее снятое на камеру мобильного телефона видеообращение к соотечественникам набрало в сети более 6 млн просмотров.

Жаклин Муро принадлежит к умеренному крылу «жилетов» и выступает против насилия и за переговоры с правительством. Теперь ее цель — стартовать на муниципальных выборах 2020 года с собственной партией.

Женщина подчеркивает, что не обязательно встанет сама у руля политической партии. Она хочет собрать единомышленников «против насилия и ради уважения к институтам», выдвинуть «новые, конструктивные идеи» для Франции. В ее будущей программе обозначены борьба с изменением климата и культом общества потребления.

Запланированное название партии — Les Émergents, что можно перевести как «растущие, набирающие силу».

Как сообщало ИА REGNUM, многотысячные протесты против повышения налога на топливо во Франции начались в середине ноября 2018 года. В декабре озвученный президентом Эммануэлем Макроном пакет мер привел к уменьшению протестов, однако в начале января уличные акции протеста вновь начали набирать силу.

Читайте также: Названо число участников протестов «желтых жилетов» во Франции

Читайте ранее в этом сюжете: Доверие жителей Франции к правительству страны восстанавливается — опрос