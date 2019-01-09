Протоирея Русской православной церкви внесли в базу «Миротворца»

Киев, , 15:31 — REGNUM Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов попал в базу данных скандального известного сайта «Миротворец».

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Согласно размещённой на сайте пояснительной записке, священнослужитель является «противником независимости украинского православия».

Ранее, в декабре 2018 года, в базу данных «Миротворца» попали священники Украинской православной церкви, которые организовали флешмоба в сети в поддержку Московского патриархата.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года на Украину не пустили ректора Московской духовной академии, архиепископа Русской православной церкви Амвросия (Виталия Ермакова). Доступ в страну ему был закрыт на границе после паспортного контроля без объяснения причин.

Напомним, на международной конференции в ноябре 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «российской церкви» — Украинской православной церкви Московского патриархата — нечего делать на Украине и призвал её представителей возвращаться обратно в Россию.

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Украинский неофашистский сайт «Миротворец», существующий с 2014 года, «знаменит» тем, что публикует личные данные любого человека, который высказал точку зрения, отличную от той, которую транслирует киевская хунта.

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