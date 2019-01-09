29% итальянцев считают Дональда Трампа худшим политиком года

Рим, , 15:23 — REGNUM Дональд Трамп второй год подряд «признается» гражданами Италии худшим политиком года, сообщает в среду, 9 января, Termometro Politico со ссылкой на социологическое исследование Demos.

По итогам 2017 года президента США назвали худшим политиком 34% граждан, по итогам 2018 года — 29%.

Некоторую «конкуренцию» Трампу в 2018 году составил президент Франции Эммануэль Макрон (11%). Экс-премьер-министр Италии и экс-лидер Демократической партии Маттео Ренци набрал 4%. В 2017 году отрыв президента США от конкурентов был более значительным (6% у лидера КНДР Ким Чен Ына, 4% у Ренци).

Лидерство в списке лучших мировых политиков 2018 года в свою очередь принадлежит канцлеру Германии Ангеле Меркель (8%), тому же Трампу (6%), папе римскому Франциску и вице-премьеру Италии, лидеру «Лиги» Маттео Сальвини (по 4%). Годом ранее лидирующие позиции занимали Меркель (8%), папа Франциск (6%) и Макрон (5%).

Лучшим «местным» политиком граждане Италии считают Сальвини (29%). Также в первую тройку вошли формальный глава государства президент Серджо Маттарелла (11%) и вице-премьер, лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо (8%). Годом ранее в этом списке явного лидера не было: Ди Майо, Ренци и Сальвини получили соответственно 9, 8 и 7%.

Лидером антирейтинга второй год подряд остается Ренци (32% в 2017 году, 29% в 2018 году). К нему «приблизился» Сальвини (9% в 2017 году, 17% в 2018 году). В первую тройку впервые вошел Ди Майо (11%).