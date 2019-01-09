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Противолодочный корабль «Североморск» вошел в Черное море

Политика

Дальний поход БПК начался в начале июля прошлого года

Симферополь, 9 января 2019, 15:18 — REGNUM  Большой противолодочный корабль (БПК) ВМФ России «Североморск» вошел в Черное море и направляется в Севастополь, об этом 9 января журналистам заявил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

«Завтра (10 января) корабль прибудет в главную базу Черноморского флота — город-герой Севастополь», — заявил Серга.

Напомним, дальний поход корабля начался в начале июля прошлого года, всего «Североморск» прошел более 30 тыс. морских миль, зайдя в порты Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана, Джибути, Карачи и Лимасол.

Также БПК «Североморск» выполнял задачи по обеспечению безопасности гражданского судоходства и по борьбе с пиратами в водах Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

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Военно-морской флот
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