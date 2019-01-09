Конкурентная борьба: зачем США испытали гиперзвуковые снаряды

Москва, , 15:16 — REGNUM Разработки различных типов гиперзвукового оружия сегодня особенно актуальны. Можно сказать, здесь идет конкурентная борьба между разработчиками из США, Китая и даже России, недавно представившей свой «Авангард», заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Интерес к летнему испытанию ВМС США связан с тем, что гиперзвуковые снаряды, изначально разработанные для специальной электромагнитной рельсовой пушки, были выпущены из стандартной артиллерийской установки.

«Если они оказались успешны, это будет означать, что обычные палубные или сухопутные орудия можно будет превратить в более эффективное средство защиты от крылатых ракет с большой экономией ассигнований и времени, которые иначе пришлось бы затратить на создание и производство новых специальных средств противодействия крылатым ракетам», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, тестовые стрельбы гиперзвуковыми боеприпасами из стандартного палубного орудия провел экипаж американского эскадренного миноносца USS Dewey. Испытания проводились летом 2018 года в рамках учений RIMPAC в Тихом океане.

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