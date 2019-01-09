В Кремле высказались о перспективах снятия санкций с Дерипаски

Москва, , 15:08 — REGNUM В Вашингтоне наблюдаются недружественные проявления в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование конгрессменов США по поводу отмены санкций в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски и его компаний.

Читайте также: В конгрессе США требуют не снимать санкций с компаний Олега Дерипаски

По словам официального представителя Кремля, таких проявлений очень много и в Конгрессе, и в Сенате, и в госдепе.

«Мы не склонны носить розовые очки и отдаем себе отчёт, что такие недружественные проявления по-прежнему, наверное, они доминируют, к сожалению», — сказал Песков.

Также в сюжете: Конгресс США не дал Дерипаске иммунитет

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года министерство финансов США заявило о намерении исключить компании UC Rusal, а также En+ и «Евросибэнерго» из чёрного списка в связи с тем, что российский олигарх Олег Дерипаска сократил долю своего участия в капиталах указанных предприятий. В Конгрессе США с таким решением не согласились. В совместном заявлении, сделанном представителями семи комитетов палаты представителей конгресса США, законодатели обратились к министру финансов Стивену Мнучину «с просьбой провести брифинг для членов Конгресса и отложить прекращение действия санкций, пока не будут даны ответы на вопросы парламентариев».

Читайте ранее в этом сюжете: Дерипаска ушел из совета директоров En+