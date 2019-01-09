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Путин пока не принял решения об участии в Давосском форуме — Песков

Политика

«Каких-либо решений президентом пока не принималось»

Москва, 9 января 2019, 14:52 — REGNUM  Президент России Владимир Путин не принял окончательного решения об участии в работе Всемирного экономического форума в Давосе, заявил 9 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Каких-либо решений (об участии в форуме) президентом пока не принималось», — заявил Песков.

Напомним, организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли ограничения для российских бизнесменов, собравшихся принять участие в форуме. Ранее организаторы мероприятия просили российских бизнесменов не приезжать на форум, который пройдёт с 22 по 25 января, по причине того, что они находятся в черных списках США.

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Всемирный экономический форум в Давосе-2019
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