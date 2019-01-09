В Свердловской области реорганизован департамент лесного хозяйства

Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM В Свердловской области завершена реорганизация регионального департамента лесного хозяйства. Он включён в состав областного министерства природных ресурсов и экологии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Указ о реорганизации губернатор Евгений Куйвашев подписал в сентябре. Согласно ему, департамент входил в состав министерства. Последнему передавались все функции департамента. Наконец, своим указом глава региона утвердил новую структуру министерства. С 9 января оно и департамент начали работу как один исполнительный орган государственной власти.

Отметим, в ближайшее время также будет реорганизован департамент молодёжной политики. Он станет частью министерства образования и молодёжной политики, которое на сегодняшний день называется министерством общего и профобразования. Указ о реорганизации губернатор подписал в декабре.