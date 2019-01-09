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В Свердловской области реорганизован департамент лесного хозяйства

Политика

Он вошёл в состав областного минприроды

Екатеринбург, 9 января 2019, 14:52 — REGNUM  В Свердловской области завершена реорганизация регионального департамента лесного хозяйства. Он включён в состав областного министерства природных ресурсов и экологии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Указ о реорганизации губернатор Евгений Куйвашев подписал в сентябре. Согласно ему, департамент входил в состав министерства. Последнему передавались все функции департамента. Наконец, своим указом глава региона утвердил новую структуру министерства. С 9 января оно и департамент начали работу как один исполнительный орган государственной власти.

Отметим, в ближайшее время также будет реорганизован департамент молодёжной политики. Он станет частью министерства образования и молодёжной политики, которое на сегодняшний день называется министерством общего и профобразования. Указ о реорганизации губернатор подписал в декабре.

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