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Доверие итальянцев к своему государству за год выросло на 10%

Политика

За 10 лет доверять Евросоюзу перестали 25% граждан

Рим, 9 января 2019, 14:50 — REGNUM  Собственному государству как институту власти доверяют 29% граждан Италии, годом ранее аналогичный показатель составлял 19%, сообщили в социологическом центре Demos в среду, 9 января.

Государство тем не менее занимает одно из последних мест в списке институтов, которым доверяют граждане. Лидерство — у папы Римского (72%), сил правопорядка (72%), формального главы государства — президента Италии (56%).

Судебным властям доверяют 42% граждан, местным властям — 38%, церкви — 38%, Евросоюзу — 33%.

Если сравнивать рейтинг доверия с показателями 10-летней давности, то наибольший «прирост» получил глава католической Церкви (+17%, с 55% до 72%). Лидерами антирейтинга, в свою очередь, является Евросоюз, которому вместо 58% доверяют 33%, церковь (38% вместо 58%) и президент (56% вместо 71%).

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Политическая жизнь Италии
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