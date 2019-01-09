Среда, 9 Января 2019 года
15:42:15 МСК

Курильские острова нужны США для размещения там новых военных баз?

Политика

Политолог призвал не испытывать иллюзий по поводу обещаний американских военных относительно островов Курильской гряды

Курильские острова нужны США для размещения там новых военных баз?
Иллюстрация: Defense.gov
Джерри Мартинес

Москва, 9 января 2019, 15:37 — REGNUM  Обещания США не размещать свои базы на островах Курильской гряды, в случае если эти территории перейдут под контроль Японии, можно сравнить с их обещаниями не расширять НАТО на восток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 января рассказал политолог Андрей Колядин, комментируя соответствующее заявление командующего Вооружёнными силами США в Японии Джерри Мартинеса.

«Что касается того, смогут ли США размещать свои объекты в тех места, где они теоретически могут это сделать, то нельзя забывать, что они в своё время много говорили о том, что страны НАТО не будут приближаться к территории РФ, — заметил Колядин. — Были международные заявления, но тем не менее за последние 25 лет 13 стран вступили в НАТО в самой близи от РФ. И там появились базы, которые можно использовать как для защиты, так и в случае агрессии в отношении РФ. Поэтому вес таких слов понятен. Я думаю, что никаких иллюзий Россия по этому поводу испытывать не должна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мартинеса, в намерения военного командования Соединённых Штатов на данное время не входит разворачивание военных баз на островах Курильской гряды в том случае, если острова перейдут под японский контроль.

Также отметим, что власти Японии не прекращают своих попыток добиться отторжения от России как минимум четырёх островов Курильской гряды — Хабомаи, Шикотана, Итурупа и Кунашира, в то время как нынешние российские власти настаивают на том, чтобы японские власти безоговорочно признали итоги Второй мировой войны, заключили с Россией мирный договор без каких-либо условий.

В свою очередь, позиция Токио состоит в том, что Япония будет вести переговоры с Москвой по заключению мирного договора только после полного решения территориального спора между двумя странами. Москва отвергает эти претензии японской стороны.

Читайте ранее в этом сюжете: США пока не намерены размещать базы на Курилах — главком ВС США в Японии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курильские острова и Япония
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить