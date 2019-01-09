В Кремле призвали не доверять слухам о влиянии РФ на израильские выборы

Москва, , 14:41 — REGNUM В Кремле исключают возможность вмешательства России в предстоящие выборы в парламент Израиля. Об этом 9 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборный процесс какой-либо страны, в том числе в Израиле.

«Не читайте эти израильские СМИ», — добавил Песков, комментируя сообщения о якобы возможном вмешательстве РФ в избирательную кампанию в Израиле.

Напомним, ранее стало известно, что в некоторых СМИ Израиля появились сообщения о том, что глава Службы внутренней безопасности Израиля Надав Аргман допустил возможность вмешательства в досрочные выборы в кнессет некого иностранного государства.