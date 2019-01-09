Эксперт призывает разорвать все отношения с Россией

Киев, , 14:35 — REGNUM «Киев должен отказаться от политики двойных стандартов в отношении Российской Федерации. В частности, разорвать торговые отношения с Москвой после закрытия избирательных участков при украинских консульствах в РФ». Об этом 9 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Александр Солонтай, комментируя решение Киева закрыть избирательные участки, созданные при дипломатических учреждениях в РФ.

«Источником такой ситуации являются двойные стандарты в отношениях с Россией. Мы одной рукой как будто имеем дипломатические отношения, а другой рукой признаем страной-агрессором. Потом и возникает такая юридическая казуистика — или избирательные участки надо открывать и обеспечить на них соответствующую безопасность или признать, что мы не можем гарантировать безопасность украинским гражданам, которые находятся на территории Российской Федерации. Но тогда это должно касается не только выборов, но и торговли», — сказал Солонтай.

Он призвал Киев увеличить количество избирательных участков в странах Европейского Союза из-за большого числа украинских мигрантов.

«Народные депутаты должны срочно собраться на внеочередное заседание Верховной Рады и рассмотреть вопрос обеспечения прав избирателей за границей. Есть два аспекта, на один сослалось министерство иностранных дел, что они не могут обеспечить безопасность. Есть второй аспект — существует большое количество мигрантов не в России, а в Западной Европе, на территории Евросоюза. Они тоже хотят голосовать. Они тоже хотят голосовать в лучших условиях, им тоже нужно увеличивать количество участков», — рассказал Солонтай.

Напомним, 3 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил закрытие пяти иностранных избирательных участков, созданных при дипломатических учреждениях в РФ, необходимостью обеспечить безопасность украинским гражданам.

«Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые, несмотря на административное и пропагандистское давление, все-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы… Можно не сомневаться, что все, кто примут участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий», — сказал Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала пять иностранных избирательных участков, образованных при украинских дипучреждениях в России. В частности, ликвидированы избирательные участки: №900 075 (при посольстве Украины в РФ (Москва), №900 077 (при генеральном консульстве в Ростове-на-Дону), №900 078 (при генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге), №900 117 (при консульстве Украины в Екатеринбурге), №900 118 (при консульстве Украины в Екатеринбурге).