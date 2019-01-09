Глава американской дипломатии Майкл Помпео посетил Ирак

Багдад, , 14:34 — REGNUM Глава Государственного департамента США Майкл Помпео прибыл 10 января с официальным визитом в Ирак, где он провел встречи с американскими военнослужащими и властями страны, сообщает британское агентство Reuters.

В рамках визита бывший директор ЦРУ дал лидерам страны понять, что запланированный выход американских военных из Сирии не повлияет на безопасность Ирака, а также предупредил, что источником напряженности в регионе остается Иран.

Визит Помпео, о котором власти США не сообщали до того, как глава Государственного департамента покинул Ирак, был совершен в рамках тура американского дипломата по странам Ближнего Востока, в том числе Иордании, Египту, Бахрейну, Катару и другим.