В мэрии Оренбурга расторгли договор с двумя чиновниками-начальниками

Оренбург, , 14:34 — REGNUM В Оренбурге с избранием нового главы областного центра в администрации происходят кадровые изменения. Как сообщили 9 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, уволены ещё два чиновника.

Трудовые договоры расторгнуты с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Татьяной Малышевой и начальником департамента градостроительства и земельных отношений Сергеем Бренёвым. Оба чиновника уволены с формулировкой «по собственному желанию» с 29 декабря 2018 года.

Стоит отметить, что после отставки экс-мэра Евгения Арапова, который обвиняется в коррупции, в декабре 2018 года состоялся конкурс на эту должность. Конкурсная комиссия из множества кандидатов отобрала две кандидатуры — вице-губернатора Дмитрия Кулагина и главы администрации Северного округа города Сергея Чуфистова. Депутаты единогласно проголосовали за Кулагина.

Ранее Дмитрий Кулагин заявил, что до Нового года кадровой революции не будет, поскольку город должен без потрясений пережить новогодние каникулы.

Добавим, что первым заместителем главы города стал бывший кандидат на место первого лица Оренбурга Сергей Чуфистов. Уход Малышевой связывали с этим назначением, новый вице-мэр будет курировать жилищно-коммунальный сектор.

В конце декабря были уволены Дмитрий Анисимов, занимавший должность начальника управления пассажирского транспорта и начальник службы безопасности Дмитрий Земцов. Первый по решению суда, второй — по собственной инициативе.

Местные эксперты отмечают, что Кулагину на новом месте предстоит проделать большую работу по подбору кадров и формированию профессиональной команды. Оренбуржцы ждут позитивных изменений в жизни города.

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