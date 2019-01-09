Сандерс: Трамп создает искусственные кризисы, когда США хватает настоящих

Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полагает, что жители страны сталкиваются с чрезвычайным положением, и он прав, проблема в том, что этот кризис создал сам глава государства. Об этом заявил сенатор Берни Сандерс, комментируя обращение президента США к американскому народу. Заявление Сандерса опубликовано на его странице в твиттере 9 января.

Тысячи государственных служащих, по словам Сандерса, живущих от зарплаты до зарплаты, из-за блокировки правительства остаются без средств к существованию ‑ и даже не могут подработать, потому что все равно обязаны выполнять свою работу, несмотря на отсутствие платы за нее.

«Нет никакого кризиса на границе. Президент Трамп, вы хотите поговорить о кризисах?

— 30 миллионов американцев не имеют страховки

— Изменение климата угрожает нашей планете

— Половина пожилых американцев не имеет пенсионных накоплений

— 40 миллионов имеют возмутительные студенческие долги.

Президент Трамп, нам не нужно создавать искусственных кризисов. У нас достаточно реальных. Позвольте нам остановить эту блокировку правительства и сплотить американцев вокруг повестки, которая улучшит жизнь всего нашего народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в обращении к нации президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой спасло бы огромное количество жизней американцев, в том числе за счет остановки потока наркотиков через южную границу США. Разногласия по поводу строительства стены и привели ранее к остановке работы американского правительства.