Диалог Смольного и градозащитного сообщества будет продолжен

Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM Диалог властей с жителями и градостроительным сообществом Санкт-Петербурга будет развиваться и совершенствоваться, и все важные решения по вопросам строительства будут приниматься с учетом мнения общественных активистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил советник губернатора Санкт-Петербурга по экономике и финансам Евгений Елин.

Напомним, что диалог с градозащитным сообществом и активистами был одной из задач бывшего вице-губернатора Игоря Албина, ушедшего в отставку в конце декабря 2018 года. После его ухода общественные активисты рассказали о своей тревоге насчет сохранения конструктивного диалога со Смольным.

Выступая 9 января перед журналистами, Евгений Елин заявил о дисбалансе, который возник в строительной сфере Петербурга, связанном с недостатком социально-транспортной инфраструктуры в развивающихся городских районах. Однако попытка возложить решение этих вопросов только на бизнес — неэффективна, считает советник губернатора.

«Есть потребность в социальной и дорожной инфраструктуре, и есть возможности. Они чем-то должны балансироваться. Например, деньгами: подняли цену (на жилье), и со всех взяли деньги. Это может балансироваться более компактным городом, снижением издержек, уплотнительной застройкой. Но на всё это накладываются градостроительные требования, которые тоже являются балансирующим элементом», — объяснил Елин корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению советника, задачу согласования требований генплана города, финансовых интересов города, застройщиков и покупателей жилья, а также нормативных требований к застройке невозможно решить без помощи градозащитного сообщества, без обсуждения с активистами общественных движений и представителями жителей.

«Иначе мы «хай» получим, но сбалансировать эти три фактора не сможем, и задачу не решим. Поэтому, диалог необходим из абсолютно прагматичных соображений», — сказал Евгений Елин.