Песков рассказал о подготовке к визиту Эрдогана в Россию

Москва, , 14:26 — REGNUM Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию готовится, заявил 9 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы в достаточно ближней, если не в ближайшей перспективе ожидаем и готовим такой визит», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако, добавил представитель Кремля, в настоящее время каких-либо точных дат не определено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что в начале 2019 года в России пройдет встреча президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани.

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