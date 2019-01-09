Среда, 9 Января 2019 года
14:21:54 МСК

Мэр Душанбе инициировал антикоррупционную проверку в мэрии

Политика

Обещает добиться прозрачности работы мэрии

Душанбе, 9 января 2019, 14:21 — REGNUM  Глава таджикистанской столицы Рустам Эмомали инициировал проверку финансовой хозяйственной деятельности исполнительного органа государственной власти города Душанбе в 2018 году. Для этого мэр направил соответствующий запрос в Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, сообщает пресс-служба мэрии.

В управлении информации и зарубежных связей аппарата председателя города Душанбе отметили, что на такой шаг глава столичного муниципалитета пошел для того, чтобы обеспечить прозрачность деятельности возглавляемого им ведомства.

Отметим, что Рустам Эмомали — сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона — до вступления в должность столичного градоначальника возглавлял антикоррупционное ведомство. Одним из его первых действий на новом посту как раз и была организация проверки деятельности мэрии при прежнем руководстве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить