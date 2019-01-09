Песков рассказал о достигнутом взаимопонимании с WADA

Москва, , 14:18 — REGNUM Между представителями российской стороны и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) было достигнуто понимание по вопросам, связанным с передачей допинг-проб, находящихся в Московской антидопинговой лаборатории. Об этом 9 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, на сегодняшний день решаются технические нюансы, связанные с форматом передачи данных.

«По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в Москву прибудут трое экспертов из WADA, которые уполномочены получить доступ и извлечь данные из Московской антидопинговой лаборатории.

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