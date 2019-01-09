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Парламент Казахстана одобрил соглашение СНГ о снабжении спецведомств

Политика

Спецтехника будет поставляться по внутренним ценам стран СНГ

Астана, 9 января 2019, 14:23 — REGNUM  Мажилис парламента Казахстана одобрил ратификацию соглашения между странами СНГ о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, которые борются с терроризмом и экстремизмом, сообщает 9 января издание Zakon.kz.

На пленарном заседании парламента законопроект представил заместитель председателя Комитета национальной безопасности республики Нургали Билисбеков.

По его словам, спецтехника странам СНГ будет поставляться по внутренним ценам. Билисбеков добавил, что Казахстан может организовать поставки спецодежды, бронежилетов, нелетальные боеприпасы и другие средства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года в Казахстане введен запрет на ношение, транспортировку и хранение травматического оружия. Нарушение данного требования предполагает штраф в размере 5 млн тенге ($13 448).

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