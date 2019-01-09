В ООН отвергли решение Гватемалы прервать работу антикоррупционной комиссии

Гватемала, , 14:20 — REGNUM Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (CICIG) должна сложить полномочия 3 сентября 2019 года, как предполагается в соглашении между Гватемалой и Организацией Объединенных Наций (ООН). Об этом заявили в ООН в ответ на решение президента Гватемалы досрочно разорвать соглашение, передает канал Telesur.

Гватемала не имеет права в одностороннем порядке расторгать соглашение, подчеркнули в ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал президента Гватемалы Джимми Моралеса уважать «международные обязательства по обеспечению защиты как международного, так и национального персонала CICIG». В связи с ситуацией по приказу ООН CICIG активировала протоколы безопасности сотрудников Комиссии.

«Антониу Гутерреш решительно отвергает намерение правительства расторгнуть Соглашение о создании CICIG в 24 часа и настаивает на необходимости уважать международные компромиссы», — говорится в сообщении ООН в Twitter от 8 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Гватемалы Джимми Моралес объявил о расторжении соглашения с ООН о деятельности CICIG в связи с угрозой безопасности страны. Он дал сотрудникам Комиссии сутки, чтобы покинуть Гватемалу.

Международная комиссия была создана в 2006 году с целью содействия гватемальской юстиции в борьбе с организованной преступностью в стране, а также в борьбе с коррупцией в государственных учреждениях. В 2017 году Комиссия совместно с прокуратурой Гватемалы озвучила подозрения, что в коррупции замешан и президент Моралес. В частности, речь идет о финансировании его предвыборной кампании 2015 года.

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