Вице-губернатором Зауралья стал советник из СИБУРа

Курган, , 14:15 — REGNUM В правительстве Курганской области — очередное кадровое назначение. На должность вице-губернатора региона назначен Владислав Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

До назначения в правительство Курганской области Владислав Кузнецов занимал пост советника генерального директора ООО «СИБУР» в Москве.

Владислав Кузнецов родился 18 марта 1969 года в городе Москве. Окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе. Трудовую деятельность начал в 1992 году менеджером государственно-общественной организации Фирма «ИСТЭК». В 1993—1994 годах работал менеджером АОЗТ «Верещагин и К», в 1994—1998 годах трудился экономистом и начальником отдела Московского акционерного банка содействия предпринимательству. В 1998—2002 годах — заместитель начальника управления Акционерного коммерческого банка «Российский капитал», консультант управления ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог». В 2002—2005 годах — директор департамента, управляющий директор АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк». В 2005—2009 годах — заместитель руководителя службы корпоративной политики ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания», глава, заместитель главы представительства АО «СИБУР-ЕВРОПА ЛТД» (Швейцария).

С 2009 до сегодняшнего дня деятельность Владислава Кузнецова была связана с СИБУРом. Женат, воспитывает дочь и двух сыновей.

Напомним, новый 2019 год в правительстве Курганской области начался с кадровых назначений. Свои посты 2 января 2019 года заняли два замгубернатора — директором департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства назначен Анатолий Воробьёв, руководителем представительства региона при правительстве Российской Федерации стал Андрей Алексеев.

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