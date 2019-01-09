Макрон выступит перед военными в Тулузе 17 января — СМИ

Париж, , 15:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Тулузу, чтобы выступить перед военными, сообщает Le Figaro.

Согласно изданию, визит состоится 17 января 2019 года на военной базе недалеко от города Тулуза, расположенного на юге Франции. Президента Франции будут сопровождать министр вооруженных сил Флоранс Парли и ее государственный секретарь. Глава государства выступит перед 1600 гражданскими лицами и солдатами.

Сообщается также, что визит главы государства в Тулузу состоится в рамках турне и встречи с местными выборными должностными лицами в контексте кризиса «желтых жилетов». Диалог должен положить начало «великим национальным дебатам» во Франции, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному французскому институту общественного мнения, рейтинг президента Франции и премьер-министра страны в январе 2019 года начал расти. 28% опрошенных жителей Франции одобряют политику главы государства и 33% — премьер-министра.

Читайте также: Доверие жителей Франции к правительству страны восстанавливается — опрос