Хаменеи: Поражение США будет таким же беспрецедентным, как и их санкции

Тегеран, , 13:54 — REGNUM Санкции США оказывают давление на Иран и иранский народ, заявил 9 января верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, сообщает британское агентство Reuters.

«Санкции действительно оказывают воздействие на страну и людей. Американцы с радостью говорят, что эти санкции не имеют прецедентов в истории», — отметил он.

«Безусловно, они беспрецедентны. И поражение, которое ждет американцев, будет столько же беспрецедентным, если на то будет воля Аллаха», — добавил он.

Напомним, после выхода в мае прошлого года США из Совместного всеобъемлющего плана действий президент страны Дональд Трамп вновь ввел запретительные меры против исламской республики. Второй раунд санкций, вступивший в силу с ноября, касается, в частности, экспорта иранских газа и нефти.