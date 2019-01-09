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Хаменеи: Поражение США будет таким же беспрецедентным, как и их санкции

Политика

От запретительных мер Вашингтона страдает и Иран, и его народ

Тегеран, 9 января 2019, 13:54 — REGNUM  Санкции США оказывают давление на Иран и иранский народ, заявил 9 января верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, сообщает британское агентство Reuters.

«Санкции действительно оказывают воздействие на страну и людей. Американцы с радостью говорят, что эти санкции не имеют прецедентов в истории», — отметил он.

«Безусловно, они беспрецедентны. И поражение, которое ждет американцев, будет столько же беспрецедентным, если на то будет воля Аллаха», — добавил он.

Напомним, после выхода в мае прошлого года США из Совместного всеобъемлющего плана действий президент страны Дональд Трамп вновь ввел запретительные меры против исламской республики. Второй раунд санкций, вступивший в силу с ноября, касается, в частности, экспорта иранских газа и нефти.

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Противостояние Ирана и США
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