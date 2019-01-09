США пока не намерены размещать базы на Курилах — главком ВС США в Японии

Токио, , 13:53 — REGNUM В намерения военного командования Соединенных Штатов на данное время не входит разворачивание военных баз на островах Курильской гряды в том случае, если острова перейдут под японский контроль, заявил командующий Вооруженными силами США в Японии Джерри Мартинес. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

«На данном этапе у США таких планов нет», — цитирует радиостанция слова Мартинеса.

США могут размещать свои военные базы на всей японской территории, это нужно будет делать с разрешения Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января помощник японского премьер-министра Синдзо Абэ Кацуюки Каваи заявил, что Япония рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов в вопросе заключения мирного договора с Россией.

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