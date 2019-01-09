Среда, 9 Января 2019 года
13:53:19 МСК

США пока не намерены размещать базы на Курилах — главком ВС США в Японии

Политика

Для размещения военной инфраструктуры при переходе островов под японский контроль нужно будет получить разрешение Токио

Токио, 9 января 2019, 13:53 — REGNUM  В намерения военного командования Соединенных Штатов на данное время не входит разворачивание военных баз на островах Курильской гряды в том случае, если острова перейдут под японский контроль, заявил командующий Вооруженными силами США в Японии Джерри Мартинес. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

«На данном этапе у США таких планов нет», — цитирует радиостанция слова Мартинеса.

США могут размещать свои военные базы на всей японской территории, это нужно будет делать с разрешения Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января помощник японского премьер-министра Синдзо Абэ Кацуюки Каваи заявил, что Япония рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов в вопросе заключения мирного договора с Россией.

Читайте также: Япония рассчитывает на поддержку США в переговорах о мирном договоре с РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курильские острова и Япония
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить