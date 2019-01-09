Митингующие в Судане требуют отставки президента

Хартум, , 14:04 — REGNUM Сотни людей вышли на митинг на востоке Судана в городе Аль-Гадариф. Демонстрации против президента страны Омара аль-Башира продолжаются уже третью неделю, сообщает BBC Swahili.

Свидетели сообщают, что службы безопасности используют слезоточивый газ для разгона демонстраций. Выступавшие пели о свободе, мире и революции.

Эти выступления были подготовлены Сообществом профессоров Судана, которые требуют отставки президента.

Великобритания, США, Канада и Норвегия издали общую резолюцию, в которой сообщили о том, как они шокированы количеством «убитых и раненых» в демонстрациях по защите своих прав.

Отмечается, что со стороны властей в Хартуме на 9 января готовится демонстрация в поддержку правительства.

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