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Митингующие в Судане требуют отставки президента

Политика

Демонстрации в стране продолжаются уже третью неделю

Хартум, 9 января 2019, 14:04 — REGNUM  Сотни людей вышли на митинг на востоке Судана в городе Аль-Гадариф. Демонстрации против президента страны Омара аль-Башира продолжаются уже третью неделю, сообщает BBC Swahili.

Свидетели сообщают, что службы безопасности используют слезоточивый газ для разгона демонстраций. Выступавшие пели о свободе, мире и революции.

Эти выступления были подготовлены Сообществом профессоров Судана, которые требуют отставки президента.

Великобритания, США, Канада и Норвегия издали общую резолюцию, в которой сообщили о том, как они шокированы количеством «убитых и раненых» в демонстрациях по защите своих прав.

Отмечается, что со стороны властей в Хартуме на 9 января готовится демонстрация в поддержку правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Судане задержали 800 демонстрантов, выступавших против действий власти

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