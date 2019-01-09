Повышение цен на газ на Украине — война между властью и народом — эксперт

Киев, , 13:51 — REGNUM «Действующий режим превратил Украину в антисоциальное государство, которое стало врагом для собственного народа». Об этом 9 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический консультант Владимир Шевченко, комментируя экономическую, тарифную и социальную политику правительства Украины.

«Что такое несоциальное государство? Это государство, которое является врагом для своего народа. Конечно люди не хотят отдавать врагу свои последние деньги, которые враг пытается у них отнять всеми способами. Идет внутренняя война. Её можно назвать классовой войной, но это внутренняя война, которая ведется между властью и народом… Рецепт выхода из ситуации очень простой — нужно вернуться к выполнению Конституции. Мы давно живем вне конституционного пространства», — констатировал Шевченко.

Он обвинил правительство Украины в сознательном геноциде населения.

«Цена газа в 7 грн за м.куб. — это цена, которая неподъемна для нашего населения. Я поддерживаю мнение тех политиков, которые утверждают, что эта реформа — это реформа геноцида. Это самое тяжелое преступление в истории человечества, когда сознательно создаются условия для ускоренного вымирания населения, для ускоренной эмиграции и т.д.» — добавил Шевченко.

Он прогнозирует, что после очередного повышения цен на газ украинцы физически не смогут выжить.

«Резко, в геометрической прогрессии начала расти задолженность по ЖКУ. Люди не могут это оплатить. Повышение ещё на 15% — это за пределами возможностей человека. Когда людей сознательно ставят в условия, когда они не могут выживать и поддерживать физическое существование, обеспечивать себя теплом, едой, транспортом, работой, это и есть условия геноцида», — подытожил Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины взяло на себя обязательство повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также c 2020 года приравнять цены к рыночным. Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике с новой 14-месячной программой stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов.

«В качестве первого шага к либерализации тарифов на газ правительство приняло решение о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26 процентов, вступившее в силу с 1 ноября 2018 года, и еще на 15 процентов — с 1 мая 2019 года», — говорится в программе.

Напомним, с 1 ноября 2018 года правительство Украины подняло цены на газ для населения до 307 долл. за 1 тыс. кубометров. С 1 января 2019 года правительство повысило тарифы на отопление и горячую воду. Средний процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа — 23,5%, заверили в Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Ранее, 15 ноября 2018 года, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не отменит повышение цен на газ, которое произошло с 1 ноября 2018 года. Премьер отметил, что не будет прислушиваться к требованиям Рады и населения отменить рост цен на газ.

«Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать», — сказал Гройсман.