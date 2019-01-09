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Синод Константинопольского патриархата подписал томос об автокефалии СЦУ

Политика

Документ вернут на Украину

Стамбул, Турция, 9 января 2019, 13:57 — REGNUM  Члены синода Константинопольского патриархата поставили подписи в томосе об автокефалии «Святейшей церкви Украины» (СЦУ), сообщил 9 января телеканал «1+1».

Документ является полностью оформленным и вскоре вернётся на Украину, отметили журналисты.

Напомним, 6 января томос об автокефалии вручили в Стамбуле главе СЦУ Епифанию в присутствии президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия и других уважаемых граждан Украины.

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Позже стало известно, что документ ненадолго вернут в Турцию для того, чтобы его могли подписать члены синода Константинопольского патриархата.

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Отметим, в тексте томоса прямо сказано, что объединённую раскольничью церковь Украины следует упоминать под именем «Святейшая церковь Украины».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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