Синод Константинопольского патриархата подписал томос об автокефалии СЦУ

Стамбул, Турция, 9 января 2019, 13:57 — REGNUM Члены синода Константинопольского патриархата поставили подписи в томосе об автокефалии «Святейшей церкви Украины» (СЦУ), сообщил 9 января телеканал «1+1».
Документ является полностью оформленным и вскоре вернётся на Украину, отметили журналисты.
Напомним, 6 января томос об автокефалии вручили в Стамбуле главе СЦУ Епифанию в присутствии президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия и других уважаемых граждан Украины.
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Позже стало известно, что документ ненадолго вернут в Турцию для того, чтобы его могли подписать члены синода Константинопольского патриархата.
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Отметим, в тексте томоса прямо сказано, что объединённую раскольничью церковь Украины следует упоминать под именем «Святейшая церковь Украины».