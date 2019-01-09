Трампу советуют «прекратить держать народ США в заложниках»

Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Ради осуществления своего плана по строительству стены на границе с Мексикой президент США Дональд Трамп «решил держать в заложниках службы, критически важные для здоровья, безопасности и благополучия американского народа», заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, отвечая на обращение Дональда Трампа к американскому народу. В видеообращении конгрессмена, опубликованном 9 января на сайте NBC, говорится:

«Я ценю возможность поговорить сегодня непосредственно с американским народом о том, как мы можем положить конец этому «шатдауну» и удовлетворить потребности американского народа. К сожалению, многое из того, что мы слышали от президента Трампа на протяжении всей этой бессмысленной остановки работы правительства, было наполнено дезинформацией и злобой. Президент выбрал страх. Мы хотим начать с фактов.

Факт: в первый же день нового Конгресса демократы Палаты представителей приняли республиканский законопроект, позволяющий вновь открыть правительство и финансировать умные, эффективные решения по обеспечению безопасности границ.

Но президент отвергает эти двухпартийные законопроекты, которые вновь откроют правительство, из-за его одержимости заставить американских налогоплательщиков тратить миллиарды долларов на дорогую и неэффективную стену. Стену, за которую, он всегда обещал, заплатит Мексика!

Факт: президент Трамп решил держать в заложниках службы, критически важные для здоровья, безопасности и благополучия американского народа, и удерживать зарплаты 800 000 невинных работников по всей стране, а многие из них ветераны.

Он пообещал держать правительство закрытым в течение «месяцев или лет» — независимо от того, кому это причиняет вред.

Факт: мы все согласны, что должны защитить наши границы, одновременно чтя наши ценности. Мы можем строить инфраструктуру и дороги в точках входа, мы можем установить новые технологии для сканирования легковых и грузовых автомобилей на предмет наркотиков, мы можем нанять персонал, нужный для облегчения торговли и иммиграции за границу, мы можем финансировать инновации для обнаружения несанкционированного проникновения.

Факт: женщины и дети на границе не являются угрозой безопасности, они представляют собой гуманитарный вызов — вызов, который собственная жестокая и контрпродуктивная политика президента Трампа только углубила.

Факт: президент Трамп должен прекратить держать народ США в заложниках, должен прекратить производство кризиса и должен вновь открыть правительство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп в ходе своего обращения к нации не стал вводить в стране режим чрезвычайного положения в связи с бюджетным кризисом, а обвинил в развитии кризисной ситуации демократов, препятствующих выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой.