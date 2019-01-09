ЕС указали на необходимость увеличить своё присутствие в зонах конфликтов

Брюссель, , 13:40 — REGNUM Евросоюз не должен позволять третьим странам, таким как США и Россия, оказывать влияние на развитие ситуации в нестабильных регионах. В этой связи ЕС следует увеличить своё присутствие в зонах конфликтов, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Такое мнение высказала депутат Европарламента Дубравка Шуйца.

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Парламентарий отметила, что в последнее время в расположенных недалеко от европейских границ странах наблюдались непрекращающаяся дестабилизация и вооружённые конфликты, а это требует принятия безотлагательных мер, пишет RT.

«ЕС необходимо безотлагательно принять конкретные меры коллективного характера и увеличить своё присутствие в зонах конфликтов», — приводит RT слова Шуйца.

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Евродепутат в направленном в Европейский совет запросе потребовала сообщить о перспективах создания военных подразделений, которые союз смог бы использовать в зарубежных операциях. В документе Шуйца также выразила поддержку уже существующим проектам оборонной интеграции стран — членов ЕС, в частности по созданию Европейского оборонного союза.

Как сообщало ИА REGNUM, тема создания Оборонного союза Европы активно обсуждалась в 2017 году. С призывом объединить усилия стран ЕС в области обороны, чтобы иметь возможность эффективнее и быстрее реагировать на угрозы, связанные с терроризмом, кибернападениями и энергетической уязвимостью, Европарламент выступил осенью 2016 года. Тогда же в СМИ появлялась информация, что в Брюсселе обсуждают возможность создания объединённого военного блока ЕС уже к 2018 году.

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