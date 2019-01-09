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В Севастополе вновь решают судьбу советского и дореволюционного герба

Политика

Спикер Заксобрания призвала депутатов и чиновников города не действовать опрометчиво

Севастополь, 9 января 2019, 13:39 — REGNUM  Вопрос выбора герба Севастополя не стоит превращать в средство политической борьбы. Об этом 9 января журналистам заявила спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Депутатам нужно сначала убедиться, какой точки зрения придерживаются избиратели. В этой связи нужны широкие общественные обсуждения. И очень хорошо, что создана геральдическая комиссия при губернаторе Севастополя, которая изучает предпочтения горожан», — отметила спикер.

По её словам, самое главное, чтобы этот вопрос не стал средством политической борьбы и не разделил севастопольцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о гербе и флаге Севастополя уже обсуждался летом 2018 года. Тогда же на сайте городского правительства проводился опрос, по результатам которого подавляющее большинство горожан — 79% выступили за сохранение действующего герба. За дореволюционный вариант городского символа проголосовало лишь 18% горожан. 3% севастопольцев решили, что городу необходимо разработать новую символику.

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Позже депутаты Законодательного Собрания отклонили законопроект, предполагавший сохранение действующего герба города-героя, заявив о необходимости проведения городского референдума по данному вопросу.

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В ноябре 2018 года губернатор подписал указ «О действующем гербе и действующем флаге города Севастополя», закрепляющий советские символы, а также внёс в Заксобрание соответствующий законопроект.

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Политические конфликты в Севастополе и в Крыму
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