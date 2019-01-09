Киеву разрешают наращивать долги пока он «подыгрывает» США — эксперт

Киев, , 13:37 — REGNUM Украине дают возможность наращивать внешние «долги пока она подыгрывает США в войне с Россией». Об этом 9 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Украина по действующей новой программе МВФ должна получить 3,9 млрд долл в течении 14 месяцев. Как оценивает МВФ, это почти достаточная сумма, чтобы прожить год без потрясений. Плюс нам дают кредиты по другим линиям — и Евросоюз (недавно мы получили 500 млн евро), и Мировой банк дал 750 млн долл. Пока Украина проводит прозападную политику, пока она подыгрывает США, в частности и в войне с Россией, нам дадут возможность увеличивать наши долги», — сказал Суслов.

Он напомнил, что Киев нарастил золотовалютные резервы за счет внешних кредитов. При этом чистые валютные резервы Нацбанка Украины находятся в пределах 4 млрд долл.

«Они увеличились за счет роста внешних долгов. Очередные транши МВФ пошли в наши валютные резервы и увеличили номинальную величину этих резервов, но это не чистые резервы. Что касается чистых валютных резервов, то они находятся в пределах 4 млрд долл. Это очень маленькая сумма и недостаточная. Обольщаться росту валютных резервов за счет наращивания внешних долгов, я бы не стал», — рассказал Суслов.

Эксперт также прогнозирует, что к концу 2019 года украинская валюта девальвирует до 30 грн. за доллар.

«В Украине дефицит валюты. У нас текущий счет платежного баланса хронически негативный, поэтому гривна должна падать. Бывает, что в какие-то моменты она повышается, как это было в конце года, когда было больше предложения по валюте, поступления от экспорта, сдача наличной валюты гражданами перед Новым годом. Все это повлияло на курс. Сейчас происходит нормализация курса. Дальше будет небольшая, плавная девальвация, как это и предусмотрено прогнозом правительства до конца года — до уровня 29−30 грн за доллар… Получение денег как обычно способствует стабилизации курса, увеличивает валютные резервы, дает возможность Национальному банку поддерживать курс. Дальше у нас наступит период больших платежей, в том числе и в этом году. Это сработает негативно. Но не стоит ожидать резкого падения курса или роста», — подытожил Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2018 года пресс-служба Нацбанка Украины сообщила о получении Киевом 1,4 млрд долл. первого транша по новой программе сотрудничества с МВФ на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года.

«Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ… Благодаря поступлению на сумму 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долл. США) от Фонда международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долл. США по состоянию на 21 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

НБУ напоминает, что последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

Напомним, новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирования на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долл. США) на протяжении 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.