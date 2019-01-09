Глава МИД Индонезии рассказала о приоритетах внешней политики в 2019 году

Джакарта, , 13:40 — REGNUM Индонезия будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) с мая 2019 года до середины 2020 года. Об этом, как сообщает Sindonews, заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

По ее словам, внимание внешней политики Индонезии будет сосредоточено на членстве страны в Совете Безопасности ООН. Помимо палестинского вопроса Индонезия также поднимет проблемы безопасности, терроризма и взаимодействие между региональными организациями и ООН.

«Вопросы, связанные с поддержанием мира и безопасности, независимостью Палестины, искоренением терроризма, сотрудничеством между региональными организациями и ООН будут представлять интерес для Индонезии в Совете Безопасности ООН», — заявила Ретно Марсуди.

Она добавила, что помимо работы в СБ ООН в этом году Индонезия также попытается инициировать несколько международных встреч для укрепления сотрудничества в регионе.

«В 2019 году Индонезия планирует организовать индонезийско-африканский диалог в области инфраструктуры, индонезийско-южно-тихоокеанский форум, индо-тихоокеанский морской диалог, индонезийско-латиноамериканский и карибский бизнес-форум и индонезийско-вышеградский форум», — пояснила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии отметила, что региональная безопасность является основой мира во всем мире. В этом контексте Индонезия будет продолжать работу по укреплению архитектуры Индо-Тихоокеанского региона.

Министр добавила, что Индонезия продолжает уделять первостепенное внимание роли женщин в мире.

«В этой связи Индонезия проведет встречу «женщины и мир», пригласив женщин-дипломатов из стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии», — заявила глава МИД Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди выступила с ежегодным заявлением 9 января 2019 года.

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