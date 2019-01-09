Зюганов требует расследовать «информационный бандитизм» вокруг Левченко

Москва, , 13:35 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вступился за губернатора Иркутской области Сергея Левченко, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

«В течение нескольких дней перед Новым годом проиграли настоящую пластинку на всех основных каналах… О медвежьей болезни партии власти (свидетельствуют те результаты), которые показала Иркутская область. Видимо, испуг был настолько сильным, что зрителей не пощадили накануне праздника: 2,5 часа мурыжили эти сюжеты, унижая страну и те сплоченность и единство, о которых так убедительно говорил президент. Мы будем настаивать на том, чтобы была создана специальная комиссия и расследованы акции, связанные с информационным бандитизмом», — сказал Зюганов.

на это заявление отреагировал глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

«Геннадий Андреевич назвал сюжеты о сомнительной «охоте» — информационным бандитизмом против Левченко и Иркутской области. Нет. Ни Иркутская область, ни жители региона здесь не при чем. Речь идет о группе граждан, чьи действия требуют оценки правоохранительных органов», — отметил парламентарий.

Очень хорошо, что в последние годы при рассмотрении преступлений должностных лиц, партийная принадлежность не учитывается — достаточно вспомнить все последние коррупционные скандалы, подчеркнул депутат.

29 декабря 2018 года глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») призвал правоохранительные органы обратить внимание на действия Левченко. По словам парламентария, в МВД уже откликнулись на его просьбу проверить губернатора Иркутской области на браконьерство.

Генпрокуратура проводит проверку. Так, по данным ГП, 5 января 2017 года в Иркутской области неустановленные лица незаконно «добыли медведя, а также иных диких животных», «проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко».

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