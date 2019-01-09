Спецслужбы обвиняют бывших мэров столицы Киргизии в коррупции

Бишкек, , 13:32 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии предъявил бывшим мэрам Бишкека Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову, экс-главе управления капстроительства мэрии Сталбеку Омурканову и двум руководителям аффилированных с ними частных компаний окончательное обвинение по уголовному делу о коррупции при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ.

В ходе следствия установлено, что возведение здания этого учебного заведения школы велось под руководством Кулматова и Ибраимова с многочисленными нарушениями действующего законодательства в сфере госзакупок и строительства.

«Строительство школы произведено без проектно-сметных, разрешительных и иных необходимых документов, подрядные организации были привлечены без проведения тендера, по коррупционной схеме. Финансовые средства были перечислены на счета этих компаний без законных оснований, отчетность за использованные деньги со стороны подрядчиков велась без соблюдения действующих нормативов, а в отдельных случаях вовсе не велась», — пояснили в ведомстве.

Как отмечают в ГКНБ, вместо того, чтобы построить две школы на 1000 ученических мест и потратить на это $2 млн (138,9 млн рублей) гранта от китайской компании «TBEA», подрядчики возвели только одну школу, рассчитанную на 660 ученических мест, а на строительство израсходовали не только вышеупомянутые деньги, но и еще 114 млн сомов (109,6 млн рублей), выделенных из городского бюджета.

В итоге противоправных действий чиновников столичного муниципалитета и руководства подрядных организаций государству нанесен ущерб в размере 95 млн сомов (91,3 млн рублей).

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ИА REGNUM напоминает, что ранее Экспортно-импортный банк Китая предоставил правительству Киргизии кредит в размере $386 млн (26,8 млрд рублей) на модернизацию ТЭЦ Бишкека. Через 20 лет республика должна будет вернуть «Эксимбанку» уже $480 млн (свыше 33,3 млрд рублей) с учетом набежавших процентов.

По настоянию кредитора подрядчиком по этому проекту стала китайская корпорация «TBEA». Впоследствии эта компания предоставила грант в размере $2 млн (138,9 млн рублей) на постройку школы в киргизской столице.

Отметим, что спецслужбы Киргизии обвиняют ряд бывших высокопоставленных правительственных чиновников в лоббировании интересов корпорации «TBEA» и нанесении государству ущерба в особо крупном размере.