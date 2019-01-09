В Танзании назначен новый министр полезных ископаемых

Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:32 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули назначил Дото Машаку Битеко новым министром полезных ископаемых, сообщает BBC Swahili.

Дото Машака Битеко до своего назначения занимал пост заместителя министра полезных ископаемых. Битеко — член правительственной партии CCM.

Президент Магуфули внес небольшие изменения в кабинет министров 8 января.

Бывший министр полезных ископаемых страны Анжелла Каируки была назначена в отдел министерства, недавно созданного для решения вопросов инвестиций.

В министерстве полезных ископаемых, в котором раньше было два заместителя министра, теперь будет только один заместитель, Станислаус Ньонго.

Все новые назначенные будут приведены к присяге 9 января в Дар-эс-Саламе.