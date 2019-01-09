Среда, 9 Января 2019 года
13:24:05 МСК

Бывший министр Израиля признался в работе на разведку Ирану

Политика

Ему придется провести в тюрьме 11 лет

Тель-Авив, Израиль, 9 января 2019, 13:23 — REGNUM  Бывший член израильского правительства Гонен Сегев признал 9 января свою вину в шпионаже в пользу Ирана, заявили в министерстве юстиции еврейского государства, сообщает британское агентство Reuters.

Сегев, который занимал пост министра энергетики с 1995 по 1996 годы, был арестован 18 мая. По информации израильских СМИ, Сегев проработал на иранскую разведку около шести лет: он был завербован в 2012 году, когда работал в Нигерии.

После того как Сегев признал себя виновным в рамках досудебной сделки, прокуратура и его защитники пришли к соглашению, по которому он проведет в тюрьме 11 лет. Обсуждение срока Сегеву состоится 11 февраля.

В Иране пока никак не прокомментировали данную информацию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Израиль и Иран
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить