США и «Северный поток-2»: политика окриков бездарна и контрпродуктивна

Берлин, , 13:23 — REGNUM Проект «Северный поток — 2» будет реализован, но власти США пытаются держать в напряжении Берлин, Брюссель и Москву, потому что того требует логика их современной внешней политики — политики постоянных окриков, отметило обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 января, комментируя сообщения о возможном применении санкций США к европейским участникам проекта «Северный поток — 2».

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что США могут ввести новые ограничения из-за строительства «Северного потока-2» для его европейских участников, в частности для швейцарской и итальянской компаний. Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что участники проекта «всегда находятся в опасности», а «санкции вполне вероятны».

В связи с очередными американскими угрозами в адрес европейских строительных компаний, занимающихся укладкой труб для газопровода «Северный поток — 2», имеет смысл вспомнить совсем недавнее, предновогоднее, заявление еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера о том, что угрозы со стороны США не остановят строительство этого газопровода. Напомню, что сам Эттингер вовсе не относится к числу стопроцентных «фанатов» этого проекта. Но он реалист.

С «Северным потоком — 2» всё уже давно решено, проект состоится. Остановить его — значит нанести неприемлемый политический, репутационный и экономический ущерб ЕС, Германии, европейскому бизнесу, отношениям между США и Европой, США и Россией.

Тем не менее, американцы будут продолжать пытаться держать в напряжении и Берлин, и Брюссель, и Москву. Сама логика их современной внешней политики требует этого.

Эта политика постоянных окриков бездарна по самой своей сути, так как не даёт так называемым «партнёрам» и даже «союзникам» никакой другой альтернативы, кроме подчинения американскому диктату. Такое подчинение по душе разве что действующим властям Украины, стран Прибалтики, отчасти Польши и Румынии. Для остальных же такая политика — раздражающий фактор.

Это раздражение, накапливаясь количественно, обязательно со временем претерпит и качественные изменения. А эти изменения, в свою очередь, подорвут основу для всех уступок, сделанных под давлением — тем более, таким надменным и кичливым.

Что же касается нашей страны, то все необходимые заявления по поводу данного проекта правительством России сделаны, и далее остаётся только жить и работать по принципу «собака лает — караван идёт», — отметил Михаил Демурин.