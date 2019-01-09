Колумбия и Перу готовят запрет въезда для президента Венесуэлы

Богота, , 13:26 — REGNUM Правительство Колумбии запретит въезд в страну для президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других высокопоставленных чиновников в рамках первых санкций против властей Венесуэлы, подготовленных Боготой. Об этом заявил министр иностранных дел Колумбии Карлос Трухильо 8 января, пишет газета ABC.

Во время пресс-конференции министр объявил о санкциях против Венесуэлы, которые вступят в силу, если Николас Мадуро не подчинится требованию «группы Лимы» не вступать в должность президента второй раз. Первой мерой будет запрет въезда для Мадуро и его чиновников, а также создание «списка физических и юридических лиц, чьи банковские учреждения не получат доступа к финансовой системе».

Трухильо подчеркнул, что все действия имеют политический и дипломатический характер, а их конечная цель — обеспечение демократии в Венесуэле.

Днем ранее об аналогичных мерах заявил министр иностранных дел Перу Нестор Пополисио.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января «группа Лимы» (13 латиноамериканских государств) потребовала от Мадуро не проводить инаугурацию, назначенную на 10 января. Вместо этого «группа Лимы» требует временно передать исполнительную власть парламенту Венесуэлы, а затем провести новые президентские выборы.

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