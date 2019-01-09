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Южная Корея приветствует визит Ким Чен Ына в Китай

Политика

Лидер Северной Кореи находится в КНР с официальным визитом и провёл переговоры с Си Цзиньпином

Сеул, 9 января 2019, 13:26 — REGNUM  Правительство Южной Кореи приветствует визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай, так как это может поспособствовать мирному процессу на Корейском полуострове и процессу ядерного разоружения. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства иностранных дел. В нем подчеркивается, что за последний год на Корейском полуострове был достигнут значительный прогресс: заморожены ракетные и ядерные испытания Северной Кореи, сокращено количество и масштаб южнокорейско-американских учений, состоялись встречи на высшем уровне ‑ и Китай играет в этом процессе ведущую роль. Накануне встреч с президентом США Дональдом Трампом и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином северокорейский лидер неоднократно встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Китай является основным союзником Северной Кореи и может оказывать на неё существенное влияние, поэтому договоренности, достигнутые в ходе личных встреч Ким Чен Ына и Си Цзиньпина, во многом определяют дальнейшее развитие событий. Данный визит стал уже четвёртым за время правления Ким Чен Ына и проходит на фоне готовящемся втором саммите лидеров США и КНДР.

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Зарубежная хроника
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