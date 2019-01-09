Вьетнам может стать местом второго саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа

Сеул, , 13:51 — REGNUM Продолжается подготовка второй встречи лидеров Северной Кореи и США — Ким Чен Ына и Дональда Трампа; возможным местом проведения саммита может стать Вьетнам. Своё предложение правительство Вьетнама направило по дипломатическим каналам в Пхеньян, Вашингтон и Сеул, сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел.

Об инициативе Вьетнама стало известно лишь сейчас, несмотря на то, что эта идея стояла на повестке встречи на высоком уровне во время визита во Вьетнам министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в ноябре 2018 года. Кроме того, спустя несколько дней Ханой посетил спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Марк Ламберт. По информации источника, правительство Вьетнама также обсуждало с ним инициативу по проведению саммита. За поддержкой Вьетнам обратился и к Южной Корее: в декабре Сеул посетила спикер национальной ассамблеи Нгуен Тхи Ким Нган, которая встречалась непосредственно с президентом Мун Чжэ Ином.

В случае, если второй саммит состоится и пройдёт во Вьетнаме, то наиболее вероятным местом может стать популярный курорт Дананг. Первая встреча Ким Чен Ына и Трампа прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре.