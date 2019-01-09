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МИД Турции выступил за совместный с РФ контроль выхода США из Сирии

Политика

США сталкиваются с трудностями в процессе вывода войск из арабской республики

Анкара, 9 января 2019, 13:13 — REGNUM  Анкара выступает за совместный с Москвой и Тегераном контроль за выводом американских войск из Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

«Мы хотим координировать этот процесс (вывод войск США из Сирии) вместе с Россией и Ираном, с которыми наладили работу в рамках астанинского процесса», — заявил Чавушоглу.

По его словам, США сталкиваются с трудностями в процессе вывода войск из арабской республики.

Напомним, 19 декабря глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США победили ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и теперь выводят свои войска, так как это было единственной причиной, по которой их вооруженные силы находились на территории арабской республики. Этот процесс займёт до 160 дней.

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Участие США в войне в Сирии
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