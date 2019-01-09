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Саудовская Аравия инвестирует $15 млрд в нефтепереработку в Пакистане

Политика

Меморандум о взаимопонимании с саудовской компанией Aramco будет подписан в феврале

Исламабад, 9 января 2019, 13:18 — REGNUM  Пакистан ожидает подписания меморандума о взаимопонимании с Саудовской Аравией и нефтедобывающей компанией Aramco в феврале 2019 года.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на министра информации и телерадиовещания Пакистана Фавада Чаудхри, саудовская компания вложит в пакистанскую экономику 15 миллиардов долларов. Эта инвестиция позволит создать третий в мире по величине нефтеперерабатывающий завод, который будет размещён в глубоководном порту Гвадар (провинция Белуджистан). В случае успешного завершения проект станет самой большой инвестицией Саудовской Аравии в пакистанскую экономику.

Пакистан ожидает прибытия представительной саудовской делегации в феврале 2019 года для подписания меморандума о взаимопонимании. Документ станет подтверждением намерения Эр-Рияда участвовать в проекте Китайско-пакистанского экономического коридора.

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Зарубежная хроника
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