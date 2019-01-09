Премьер Пакистана: решить проблемы с Индией можно только переговорами

Исламабад, , 13:29 — REGNUM 8 января премьер-министр Пакистана Имран Хан дал интервью международному турецкому каналу TRT World по поводу международной обстановки.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Имран Хан сожалеет о нежелании Индии участвовать в переговорном процессе, который, по его мнению, является единственным способом разрешения двусторонних проблем. По словам премьер-министра Пакистана, две страны «не могут позволить себе даже холодную, не то что ядерную войну». При этом Имран Хан считает пакистанскую инициативу по строительству Картарпурского коридора наглядной демонстрацией миролюбивых намерений Исламабада.

Кроме того, Имран Хан отметил, что Пакистан больше не будет «страной-наемником», так как заплатил за эту роль высокую цену: в ходе войны в Афганистане страна потеряла 80 тысяч человек. По мнению пакистанского премьера, Исламабаду подходит роль не «военного союзника», а «союзника для мира».