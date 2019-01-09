Роскосмос ждёт от NASA разъяснений по поводу отмены визита Рогозина в США

Москва, , 13:11 — REGNUM Роскосмос пока не намерен принимать каких-либо ответных мер из-за отмены ранее запланированного на февраль 2019 года визита главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Об этом заявили в пресс-службе компании. Официального отзыва приглашения от NASA в Роскосмосе пока не получали.

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NASA: Подготовка визита Рогозина в США продолжается

«Роскосмос ждёт официальных разъяснений позиции NASA по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте госкорпорации.

Также отмечается, что подготовка переговорной позиции государственной корпорации по сотрудничеству сторон по программе Международной космической станции и дальнему космосу пока не приостановлена.

Ситуацию с отзывом приглашения Дмитрия Рогозина в США уже в ближайшее время планируют обсудить заместители руководителей Роскосмоса и NASA по международной деятельности Сергей Савельев и Эл Кондес.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пригласило руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина посетить Соединённые Штаты. Приехать в страну Рогозин должен был уже в начале 2019 года в качестве главы госкорпорации и специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области.

2 января пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс заявила, что несмотря на критику некоторых представителей вашингтонского истеблишмента, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США продолжает подготовку визита руководителя российской корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в США. Однако спустя несколько дней она же сообщила о необходимости отложить запланированный на февраль 2019 года визит Рогозина. Причины такого решения Пауэрс не уточнила.

Администратор NASA Джим Брайденстайн в интервью газете Washington Post сообщил, что отменил приглашение Дмитрия Рогозина в США, уступив интересам американских сенаторов, выступавших против этого визита.