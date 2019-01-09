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В Пакистане закончился срок полномочий военно-полевых судов

Политика

Ссуды вводились для борьбы с терроризмом и экстремизмом

Исламабад, 9 января 2019, 16:55 — REGNUM  В Пакистане истёк срок полномочий военно-полевых судов, боровшихся с терроризмом и экстремизмом.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, полномочия судов едва ли будут восстановлены в ближайшее время, так как этот шаг требует поддержки 2/3 депутатов нижней палаты парламента, а на фоне противостояния с оппозицией заручиться ей не представляется возможным. Впервые военно-полевые суды были введены 21 поправкой к Конституции Пакистана в 2015 году после теракта в Пешаваре (16 декабря 2014 года).

Известно, что правительство планирует внести новую поправку в конституцию, позволив военно-полевым судам продолжать и завершать судебные разбирательства, но не инициировать их. В условиях «расколотого парламента» внесение каких-либо поправок крайне маловероятно.

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Зарубежная хроника
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