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Премьер Индии и президент США обсудили стратегическое партнерство

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп обсудили вопросы двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане

Нью-Дели, 9 января 2019, 13:54 — REGNUM  «Премьер-министр Индии Нарендра Моди позвонил президенту США Дональду Трампу по случаю Нового Года. Лидеры договорились об укреплении стратегического партнерства в 2019 году. Стороны обменялись мнениями о методах сокращения дефицита торгового баланса между Индией и США», — говорится в официальном сообщении Белого дома от 7 января.

Сообщается, что лидеры обсудили вопрос безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также проблему гражданской войны в Афганистане.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Нарендра Моди и Дональд Трамп обменялись новогодними поздравлениями, а также выразили удовлетворенность прогрессом сотрудничества стран в 2018 году. Особый акцент был сделан на таких механизмах как Диалог 2+2 и первый трехсторонний саммит Индии, США и Японии.

Этот звонок был сделан спустя несколько часов после разговора премьер-министра Индии с президентом России Владимиром Путиным.

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Зарубежная хроника
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