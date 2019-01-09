Главы МИД Японии и Индии обсудили международные и региональные проблемы

Нью-Дели, , 13:16 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж провела встречу с коллегой из Японии Таро Коно, в ходе которой стороны обменялись мнениями по поводу международных и региональных проблем.

«Данное событие дало начало ряду встреч, которые позволят поднять наши двусторонние отношения на новый уровень», — говорится в сообщении МИД Индии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», министры обменялись мнениями о достигнутом прогрессе после визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Японию в 2018 году в сфере регионального, экономического сотрудничества, обмена технологиями, здравоохранения, возобновляемой энергии, а также сотрудничества в области обороны. Сушма Сварадж поздравила своего коллегу с тем, что Япония станет страной-хозяйкой саммита большой двадцатки в июне 2019 года.

Стоит отметить, что ранее 7 января министр иностранных дел Японии Таро Коно проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о проделанной работе и предпринятых мерах правительства после 13-го индийско-японского ежегодного саммита, проходившего в Японии в октябре 2018 года.