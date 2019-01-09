Приштина, , 13:21 — REGNUM 8 января делегация Косово встретилась с представителями ЕС в Брюсселе, в том числе и с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», целью встречи было знакомство представителей ЕС с новой переговорной командой Косово и ее требованиями.

На встрече Могерини повторила не раз предъявляемое требование об отмене 100% таможенного тарифа на товары сербского и боснийского происхождения, введенного Косово 22 ноября 2018 года, о чем было сообщено в пресс-релизе, опубликованном после встречи. Также политик призвала к уважению договоренностей, ранее достигнутых в Брюсселе.

«Необходимо создать климат, способствующий добрососедству, при котором должны уважаться и выполняться договоренности, заключенные в прошлом, и избегаться такие действия и заявления, противоречащие общим интересам и стратегическим целям региона», — говорится в заявлении Могерини.

Руководители переговорной команды Косово Фатмир Лимай и Шпенд Ахмети заявили, что ЕС проявил заинтересованность в интенсификации диалога и достижении финального соглашения.