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Делегация Косово встретилась с представителями ЕС в Брюсселе

Политика

Встреча носила ознакомительный характер

Приштина, 9 января 2019, 13:21 — REGNUM  8 января делегация Косово встретилась с представителями ЕС в Брюсселе, в том числе и с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», целью встречи было знакомство представителей ЕС с новой переговорной командой Косово и ее требованиями.

На встрече Могерини повторила не раз предъявляемое требование об отмене 100% таможенного тарифа на товары сербского и боснийского происхождения, введенного Косово 22 ноября 2018 года, о чем было сообщено в пресс-релизе, опубликованном после встречи. Также политик призвала к уважению договоренностей, ранее достигнутых в Брюсселе.

«Необходимо создать климат, способствующий добрососедству, при котором должны уважаться и выполняться договоренности, заключенные в прошлом, и избегаться такие действия и заявления, противоречащие общим интересам и стратегическим целям региона», — говорится в заявлении Могерини.

Руководители переговорной команды Косово Фатмир Лимай и Шпенд Ахмети заявили, что ЕС проявил заинтересованность в интенсификации диалога и достижении финального соглашения.

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Зарубежная хроника
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